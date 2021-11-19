В Петербурге не поздоровится метеочувствительным людям: на город надвигается «Волкер»

В Петербурге не поздоровится метеочувствительным людям: на город надвигается «Волкер»
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Северная столица находится во власти сразу двух циклонов.

Не успел Санкт-Петербург покинуть один циклон, как на город надвигается новый. Атмосферное давление в связи с этим упадет до 740 мм. рт. ст., что существенно ниже нормы. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает центр «Фобос».

В связи со сменой циклонов ухудшение самочувствия может настигнуть метеочувствительных людей. Люди с высоким давлением могут столкнуться как с гипертонией, так и гипотонией.

Погода выдастся не самое приятной. В Петербурге будут идти дожди и дуть сильный ветер. Также может повалить мокрый снег. Температура поднимется максимум до плюс 4 градусов, рассказывает ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы пропускают самое долгое затмение Луны за 5 веков, но есть снимки.

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