В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела

Власти ждут официального распоряжение Минздрава или правительства России.

Власти Санкт-Петербурга пока не планируют выдавать QR-коды по уровню антител. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец полагает, что это будет возможным только после официального распоряжение Минздрава или правительства России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В ведомстве отметили, что нужно разобраться, каков должен быть титр антител, чтобы человека можно было считать переболевшим. Пока что окончательное решение по этому вопросу не принято.

«На уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным»,

— сказал Лисовец.

На данный момент QR-код могут получить официально переболевшие и привитые граждане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно переболел ковидом.