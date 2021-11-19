В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела

В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Власти ждут официального распоряжение Минздрава или правительства России.

Власти Санкт-Петербурга пока не планируют выдавать QR-коды по уровню антител. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец полагает, что это будет возможным только после официального распоряжение Минздрава или правительства России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В ведомстве отметили, что нужно разобраться, каков должен быть титр антител, чтобы человека можно было считать переболевшим. Пока что окончательное решение по этому вопросу не принято.

«На уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным»,

— сказал Лисовец.

На данный момент QR-код могут получить официально переболевшие и привитые граждане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно переболел ковидом.

QR-код антитела вакцинация новости СПб


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела
В Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна
В Петербурге ограничили работу Янинского и Пушкинского таможенного постов
Первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень ...
«Предвидел хейт»: Оксимирон оправдался за микстейп и пообещал новый материал
Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно ...
Более 65% петербуржцев заказывают доставку, чтобы реже ходить в магазин
В Петербурге все еще готовятся к переходу на новую модель транспортного ...