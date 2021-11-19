Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно переболел ковидом

Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно переболел ковидом
В Петербурге с 15 ноября вводится система QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb

Люди, официально переболевшие коронавирусом в последние полгода, могут пока не делать прививку и продолжить работать.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что работодатели не имеют права отстранять от работы тех сотрудников, которые переболели коронавирусом в последние полгода. Такие работники могут пока не делать прививку, рассказал представитель ведомства.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Лисовец отметил, что недавно переболевшие получают официальный временный медотвод от вакцинации. Его выдается специальная врачебная комиссия. Прививку им придется сделать спустя полгода после болезни.

Глава ведомства подчеркнул, что у врачей нет причин отказать переболевшему человеку в медотводе.

«Никто из медицинских работников, уверен в этом, не будет поступать иначе. Он, естественно, будет руководствоваться инструкцией к лекарственному препарату и методическими рекомендациями»,

— отметил Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца недели в Петербург привезут крупную партию «Спутника Лайт».

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