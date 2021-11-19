До конца недели в Петербург привезут крупную партию «Спутника Лайт»

До конца недели в Петербург привезут крупную партию «Спутника Лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Запасы пополнятся на 250 тысяч доз.

В Санкт-Петербурге ожидают поступление крупной партии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Известно, что 250 тысяч доз прибудут в город в ближайшие дни – до конца текущей недели. Напоминаем, что «Спутник Лайт» рекомендуют колоть в первую очередь тем, кто уже делал прививку, и тем, кто недавно переболел коронавирусом. Так можно быть уверенными в защищенности человека от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог Чумаков заявил: в лечении коронавируса могут помочь препараты прошлого века.

вакцина новости СПб спутник лайт


 

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