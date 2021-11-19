Вирусолог Чумаков: в лечении коронавируса могут помочь препараты прошлого века

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отметил, что препараты, которые были произведены еще в прошлом веке, могут помочь в борьбе против коронавирусной инфекции.

По словам Чумакова, препараты полувековой давности могут помочь в борьбе с COVID-19. Об этом ученый заявил на собрании научного совета РАН «Науки о жизни». На мероприятии он представил свой доклад «Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы». Ссылка на собрание была доступна в Facebook пресс-центра Россия сегодня.

Чумаков напомнил, что существуют факты, которые были выявлены во второй половине прошлого столетия во время эпидемии полиомиелита. Ученый отмечает, что в ряде случаев детские организмы не вырабатывают антитела на прививки.

На основе исследований удалось создать живые энтеровирусные вакцины (ЖЭВ), которые в течение нескольких лет проходили тщательное тестирование и в итоге разработки показали свою высокую эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России обновился максимум смертельных исходов от коронавируса за сутки — 1 254.