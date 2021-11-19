В России обновился рекорд по смертности от коронавируса

В России обновился рекорд по смертности от коронавируса
Максимум летальных исходов среди пациентов с ковидом обновляется третий день подряд. Фото: unsplash

В России обновился максимум смертельных случаев коронавируса за сутки — 1 254.

За минувший день в российских регионах зарегистрировано 1 254 смерти от осложнений коронавируса. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии в стране. По данным оперативного штаба, общее количество умерших от COVID-19 россиян достигло 261 589.

Максимум летальных исходов среди пациентов с ковидом обновляется третий день подряд. Накануне стало известно о 1 247 новых случаях смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 37,1 тысячи случаев коронавируса. За вчерашний день полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 37 004 человека. Общее количество выздоровлений достигло 7 956 254.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 3 371 человек. Третье место у Подмосковья — 1 777 новых ковид-пациентов.

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