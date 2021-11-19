В России за сутки выявили 37,1 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 37,1 тысячи случаев коронавируса
В России подтвердили новые случаи заражения. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 37 156 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 257 068.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 254 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 261 589 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 37 004 человека. Общее количество выздоровлений достигло 7 956 254.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 3 371 человек. Третье место у Подмосковья — 1 777 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека.

оперштаб Россия статистика по коронавирусу


 

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