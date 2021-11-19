Университет им. Хопкинса: во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека

Люди продолжают бороться с пандемией, а исследователи приводят все новые цифры смертей, заболевших и вылечившихся. На сегодняшний день, по данными университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру коронавирусом заразилось 255 998 932 человека.

Свою статистику ведут самые выдающиеся эксперты и исследователи. Специалисты университета имени Джонса Хопкинса подсчитали количество смертей от коронавируса по всему миру. Так, на утро 19 ноября от COVID-19 скончалось 5 131 160 человек.

Эксперты указали число заболевших и погибших в России, которая занимает 5 место по количеству смертей от болезни. На 18 число в Российской Федерации от коронавирусной инфекции умерло 255 448 человек, официально переболело — 9 063 318.

На последнем месте по смертности стоит Колумбия, где 5 040 665 заболевших и 127 963 скончавшихся.

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