Университет им. Хопкинса: во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека

Университет им. Хопкинса: во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека
Во всем мире коронавирусом заразилось 255 998 932 человека. Фото: pexels.com

Люди продолжают бороться с пандемией, а исследователи приводят все новые цифры смертей, заболевших и вылечившихся. На сегодняшний день, по данными университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру коронавирусом заразилось 255 998 932 человека.

Свою статистику ведут самые выдающиеся эксперты и исследователи. Специалисты университета имени Джонса Хопкинса подсчитали количество смертей от коронавируса по всему миру. Так, на утро 19 ноября от COVID-19 скончалось 5 131 160 человек.

Эксперты указали число заболевших и погибших в России, которая занимает 5 место по количеству смертей от болезни. На 18 число в Российской Федерации от коронавирусной инфекции умерло 255 448 человек, официально переболело — 9 063 318.

На последнем месте по смертности стоит Колумбия, где 5 040 665 заболевших и 127 963 скончавшихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге растет число привитых в больницах. Врачи полагают, что число тех, кто делает прививки, находясь на больничной койке, будет расти и это вполне нормально.

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