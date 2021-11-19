Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Нижний Новгород»

Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Нижний Новгород»
Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге завершился стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых отличились Артем Дзюбы, который оформил хет-трик, а также Малком и Дмитрий Чистяков. У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов на 39-й минуте матча.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка.

На матче присутствовали 16 575 зрителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит». Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

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