СК отказался возбуждать дело против женщины, прогнавшей детей-аутистов с площадки в Петербурге

СК отказался возбуждать дело против женщины, прогнавшей детей-аутистов с площадки в Петербурге
СК отказал в возбуждении уголовного дела после инцидента на детской площадке. Фото: скриншот Instagram

СК отказал в возбуждении уголовного дело против женщины, которая прогнала детей с аутизмом с игровой площадки в Петербурге. Об этом сообщила одна из руководителей центра инклюзивных проектов «Какая разница» Валерия Катаева.

«Отказано в связи с отсутствием состава преступления», — приводит ее слова «Интерфакс».

В ведомстве не увидели в действиях женщины «составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ИФ), ч.1 чт.330 (самоуправство — ИФ) УК РФ».

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина». В игровой зоне находилась женщина с ребенком, а также шестеро подопечных центра «Какая разница» с тьюторами. Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве отреагировали на конфликт на детской площадке в Петербурге.

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