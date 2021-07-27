В Минздраве отреагировали на конфликт на детской площадке в Петербурге

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай прокомментировал скандал в Петербурге, когда местная жительница пыталась прогнать детей-аутистов с детской площадки.

Замминистра заявил, что в этом конфликте важна не столько сама женщина, сколько ее утверждения о том, что дети испугались других детей с особенностями развития. По его словам, если детям доступно рассказать о трудностях жизни других, то они все прекрасно поймут. Об этом пишет 78.ru.

«Они нередко умнее и добрее, чем мы о них думаем», — подчеркнул Салагай.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на платной детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина» на улице Адмирала Черокова. В игровой зоне находилась женщина с ребенком, а также шестеро подопечных центра «Какая разница» с тьюторами.

Спустя некоторое время петербурженка стала агрессивно прогонять особенных детей с площадки, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми. Женщина немедленно достала смартфон и начала снимать происходящее, а когда тьютор центра «Какая разница» поступила аналогичным образом, попыталась выбить телефон у нее из рук. Возмущенная жительница утверждала, что оплачивает площадку и не хочет таких «соседей». Аргументы о том, что арендаторы и собственники имеют равные права, её не убеждали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дама, прогнавшая детей-аутистов с детской площадки, отстаивает свою правоту.