В Киеве заявили о возможности не допустить запуск «Северного потока — 2» на всю мощность

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о «больших шансах» не допустить запуск газопровода «Северный поток — 2» на полную мощность, сообщает РИА «Новости». Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Ася Воронова, Gazeta.SPb