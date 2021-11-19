На Волхонском шоссе грузовик помял Ford Focus

В пятницу, 19 ноября, на Волхонском шоссе в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить грузовик и иномарка.

«На Волхонском шоссе, а именно на 4-й улице грузовик помял Ford Focus», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на иномарке после столкновения с грузовиком остались вмятины.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.