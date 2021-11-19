В Петербурге ожидается гололедица в субботу

В Петербурге ожидается гололедица в субботу
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В субботу, 20 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, утром, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут 0…+2 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

гололедица погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ожидается гололедица в субботу
Два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных
Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре
На Волхонском шоссе грузовик помял Ford Focus
В Киеве заявили о возможности не допустить запуск «Северного потока — 2» на ...
В Пушкинском районе потушили пожар в ангаре
СК отказался возбуждать дело против женщины, прогнавшей детей-аутистов с ...
Начальник управления ветеринарии прокомментировал информацию о появлении ...