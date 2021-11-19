В Петербурге ожидается гололедица в субботу

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В субботу, 20 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, утром, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут 0…+2 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.

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