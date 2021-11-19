После гибели рабочего в Подпорожье возбуждено уголовное дело

В Ленобласти по факту происшествия у плотины в Подпорожском районе, в результате которого погиб рабочий, возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУСК по региону.

Инцидент произошел 19 ноября. По версии следствия, сотрудник ООО «Специальные сварные металлоконструкции», являясь судоводителем лодки Windboat 35, находясь на территории Верхне-Свирской гидроэлектростанции на реке Свирь в Подпорожье, достоверно зная, что лодка допускает пассажировместимость 3 человека, а также то, что в это время на гидроэлектростанции производится сброс воды.

Несмотря на это, как считает следствие, он осуществил посадку на судно четырех человек. В результате сильного течения и превышения пассажировместимости лодка опрокинулась. Один из пассажиров, 36-летний мужчина, утонул в воде.

Судоводитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у Южного побережья Сахалина в охотском море вчера вечером перевернулась лодка с туристами, после чего они сами доплыли доплыли до берега. Потерпевших бедствие забрал корабль с пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.