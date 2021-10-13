В Охотском море перевернулась лодка с туристами

В Охотском море перевернулась лодка с туристами
В Охотском море перевернулась лодка с туристами. Фото: skr.su

У Южного побережья Сахалина в охотском море вчера вечером перевернулась лодка с туристами, после чего они сами доплыли доплыли до берега. Потерпевших бедствие забрал корабль с пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

Туристы отправились на экскурсию на маяк Анива, но перевернулись на лодке и самостоятельно доплыли до берега. В район происшествия вышел пограничный сторожевой корабль ПСКР «Корсаков». Как сообщают в пресс-службе, люди подавали сигнал фонариками, псоле чего их обнаружили и забрали.

После осмотра врача было выяснено, что с людьми все в порядке. Утром туристов доставили в посёлок Новиково, где их на автобусе забрала турфирма. По информации из социальных сетей, причиной происшествия стали большие волны, которые и перевернули лодку, где находилось пять человек. В результате они оказались в воде, которая имеет температуру около 10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Адмиралтейских верфях торжественно подняли военно-морской флаг на субмарине «Магадан», которую передали Военно-Морскому Флоту России.

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В Охотском море перевернулась лодка с туристами
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