В Охотском море перевернулась лодка с туристами

У Южного побережья Сахалина в охотском море вчера вечером перевернулась лодка с туристами, после чего они сами доплыли доплыли до берега. Потерпевших бедствие забрал корабль с пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

Туристы отправились на экскурсию на маяк Анива, но перевернулись на лодке и самостоятельно доплыли до берега. В район происшествия вышел пограничный сторожевой корабль ПСКР «Корсаков». Как сообщают в пресс-службе, люди подавали сигнал фонариками, псоле чего их обнаружили и забрали.

После осмотра врача было выяснено, что с людьми все в порядке. Утром туристов доставили в посёлок Новиково, где их на автобусе забрала турфирма. По информации из социальных сетей, причиной происшествия стали большие волны, которые и перевернули лодку, где находилось пять человек. В результате они оказались в воде, которая имеет температуру около 10 градусов.

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