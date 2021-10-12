На подводной лодке «Магадан» поднят Андреевский флаг

На подводной лодке «Магадан» поднят Андреевский флаг
«Магадан» – третье из шести суден, строящихся на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 октября, на Адмиралтейских верфях торжественно подняли военно-морской флаг на субмарине «Магадан». Эту современную подводную лодку передали Военно-Морскому Флоту России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание, что «Адмиралтейские верфи» — ведущее предприятие Северной столицы. Там строят самые современные корабли. Субмарина «Магадан» — еще один вклад Петербурга в обеспечение обороноспособности России. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Магадан» – третье из шести суден, строящихся на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. ВМФ России уже передали подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Следующая субмарина — «Уфа».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц, отправивших почетный караул на церемонию венчания потомка династии Романовых.

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На подводной лодке «Магадан» поднят Андреевский флаг
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