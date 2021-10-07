Шойгу наказал караул за участие в венчании Романовых, но в императорском доме подчеркивают — все было согласовано

В чем заключаются претензии Минобороны к присутствию караула на торжественной церемонии венчания Георгия Романова, не объясняется. Фото: Gazeta.SPb

В чем заключаются претензии Минобороны к присутствию караула на торжественной церемонии венчания Георгия Романова, не объясняется. Фото: Gazeta.SPb

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц, отправивших почетный караул на церемонию венчания потомка династии Романовых. При этом в самом Доме Романовых отмечают, что присутствие на торжестве военных было согласовано.

Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов подчеркивает, что при венчании наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и гражданки Италии Виктории Беттарини были соблюдены все нормы и законы. Переписка в рамках подготовки церемонии велась несколько месяцев — обговаривались мельчайшие детали, объясняет представитель императорского дома.

«Все было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена», — заключил господин Закатов в беседе с «Интерфаксом».

Но в Министерстве обороны, похоже, считают иначе. Ведомство провело внутреннее разбирательство и выявило «нарушения требований руководящих документов» со стороны должностных лиц Западного военного округа — каких конкретно, в сообщении Минобороны не указывается. О роде допущенных нарушений подробностей также не приводится.

Напомним, что венчание наследника дома Романовых Георгия Михайловича и итальянки Ребекки Беттарини (после перехода в православие — Виктории Романовны) прошло 1 октября в Исаакиевском соборе. Это первая за 120 лет свадебная церемония представителей императорского рода в России.

На торжестве присутствовали король Симеон Болгарский и другие высокопоставленные лица. Венчание провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Gazeta.SPb публиковала фоторепортаж с грандиозного мероприятия, вот его фрагменты: