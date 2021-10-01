Таинство венчания, или Поцелуи у собора под взмах сабель: фоторепортаж Gazeta.SPb с венчания Романовых

Таинство венчания, или Поцелуи у собора под взмах сабель: фоторепортаж Gazeta.SPb с венчания Романовых
Ребекка Беттарини и Георгий Романов повенчались в Исаакиевском соборе в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В центре Петербурга сегодня было особенно многолюдно. Немудрено, 1 октября, в 12:00 в Исаакиевском соборе состоялось венчание великого князя Георгия из династии Романовых и гражданки Италии Ребекки Беттарини.

Gazeta.SPb показывает, как венчались молодожены.

Венчание прошло в Петербурге. Чтобы не столкнуться с ненужными политическими коннотациями, было решено венчаться в традиционном городе для императорской семьи. Фото: Gazeta.SPb
Венчание прошло в Петербурге. Чтобы не столкнуться с ненужными политическими коннотациями, было решено венчаться в традиционном городе для императорской семьи. Фото: Gazeta.SPb
Венчание прошло в Петербурге. Чтобы не столкнуться с ненужными политическими коннотациями, было решено венчаться в традиционном городе для императорской семьи. Фото: Gazeta.SPb
Венчание прошло в Петербурге. Чтобы не столкнуться с ненужными политическими коннотациями, было решено венчаться в традиционном городе для императорской семьи. Фото: Gazeta.SPb
На венчании присутствовала глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна Романова. Фото: Gazeta.SPb
На венчании присутствовала глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна Романова. Фото: Gazeta.SPb

На торжестве присутствовали король Симеон Болгарский и представители зарубежных августейших династий.

Список гостей церемонии был внушительным. Исаакиевский собор вместил в себя полторы тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb
Список гостей церемонии был внушительным. Исаакиевский собор вместил в себя полторы тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb
Список гостей церемонии был внушительным. Исаакиевский собор вместил в себя полторы тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb
Список гостей церемонии был внушительным. Исаакиевский собор вместил в себя полторы тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb
Список гостей церемонии был внушительным. Исаакиевский собор вместил в себя полторы тысячи человек. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb

Всю процедуру венчания молодожены улыбались, они выглядели абсолютно счастливыми.

Венчание провел глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемония прошла по православному обряду, но при этом для сочетающейся пары слова переводили на английский, ведь русский язык для них не является родным.

Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb

У Исаакиевского собора супругов приветствовали гвардейцы. Георгий Романов поцеловал молодую жену. Горожане, стоявшие у собора, кричали «горько!».

Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb
Бракосочетание члена семьи Императорского Дома состоялось в России впервые за последние 120 лет. Потомок дома Романовых по линии своей матери, князь Георгий Михайлович берет в жены уроженку Италии Ребекку Беттарини. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что Георгий Романов приехал венчаться на Mercedes, а его новоиспеченная супруга на Rolls-Royce.

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