Таинство венчания, или Поцелуи у собора под взмах сабель: фоторепортаж Gazeta.SPb с венчания Романовых

Ребекка Беттарини и Георгий Романов повенчались в Исаакиевском соборе в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ребекка Беттарини и Георгий Романов повенчались в Исаакиевском соборе в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В центре Петербурга сегодня было особенно многолюдно. Немудрено, 1 октября, в 12:00 в Исаакиевском соборе состоялось венчание великого князя Георгия из династии Романовых и гражданки Италии Ребекки Беттарини.

Gazeta.SPb показывает, как венчались молодожены.

На торжестве присутствовали король Симеон Болгарский и представители зарубежных августейших династий.

Всю процедуру венчания молодожены улыбались, они выглядели абсолютно счастливыми.

Венчание провел глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемония прошла по православному обряду, но при этом для сочетающейся пары слова переводили на английский, ведь русский язык для них не является родным.

У Исаакиевского собора супругов приветствовали гвардейцы. Георгий Романов поцеловал молодую жену. Горожане, стоявшие у собора, кричали «горько!».

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что Георгий Романов приехал венчаться на Mercedes, а его новоиспеченная супруга на Rolls-Royce.