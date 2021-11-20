В Пулково утром задержали один самолет

В Пулково утром задержали один самолет
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня утром, 20 ноября, один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Нижний Новгород в 9:50, но вылет перенесли на 12:15. Рейс обслуживает авиакомпания «Pegas Fly».

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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