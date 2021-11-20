Эксперт дал советы для быстрого прогрева автомобиля зимой

Если на улице мороз, то после условно первой минуты работы мотора можно увеличить его обороты. Фото: unsplash

Если на улице мороз, то после условно первой минуты работы мотора можно увеличить его обороты. Фото: unsplash

Автомобильный эксперт Егор Васильев посоветовал не включать систему кондиционирования для быстрого прогрева машины зимой.

Во время запуска двигателя следует выключить систему кондиционирования и отопления салона, чтобы мотор быстрее вышел на рабочую температуру, передает «Прайм». Если на улице мороз, то после условно первой минуты работы мотора можно увеличить его обороты, нажав на педаль газа.

Если необходимо быстрее прогреть салон, то в этой ситуации остается только ждать, пока нагреется охлаждающая жидкость. Чтобы ускорить процесс, можно использовать режим рециркуляции. Так в салон не будет поступать холодный забортный воздух.

Все намного проще, если в автомобиле есть система дистанционного запуска: достаточно просто заранее запустить мотор и выставить необходимую температуру в салоне.

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