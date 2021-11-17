Россияне потратили 2,3 трлн рублей на новые автомобили

Больше всего денег было потрачено на покупку машин корейской марки Kia (261 млрд руб.) и японской Toyota (213 млрд руб.). Фото: pixabay

Больше всего денег было потрачено на покупку машин корейской марки Kia (261 млрд руб.) и японской Toyota (213 млрд руб.). Фото: pixabay

За первые десять месяцев этого года россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку новых автомобилей.

Как сообщает агентство «Автостат», больше всего денег было потрачено на покупку машин корейской марки Kia (261 млрд руб.) и японской Toyota (213 млрд руб.).

Далее в рейтинге идут два немецких бренда — Mercedes-Benz и BMW (211 млрд и 208 млрд руб. соответственно). На пятом месте находится Lada, на покупку которой россияне потратили 204 млрд руб.

На эти бренды приходится 48% финансовой емкости российского авторынка за отчетный период.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2020 года.