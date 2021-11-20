В субботу утром пробки в Петербурге составили 2 балла

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в два балла. Ситуация изменится после 12 часов — пробки составят три балла, а после 13 часов — четыре балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, Невском проспекте у площади Восстания, набережной Кутузова и набережной Обводного канала.

Также движение немного затруднено на пересечении Пискаревского проспекта и Свердловской набережной, выездах из Кудрово и Краснопутиловской улице.

Движение по кольцевой дороге (КАД) полностью свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничен проезд по Капитанской улице.