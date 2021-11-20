На КАД мужчина стрелял из-за попытки другого водителя перестроиться

На КАД мужчина стрелял из-за попытки другого водителя перестроиться
Мужчина устроил стрельбу на КАД. Фото: unsplash.com

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

На КАД сегодня вечером, 20 ноября, прозвучали выстрелы. Об этом сообщает 47news.

Известно, что поводом для стрельбы стала неприятная дорожная ситуация. Водитель попытался перестроиться в плотном потоке, но другая машина его не пропустила. Пассажирка принципиальной легковушки показала спешащему водителю неприличный жест. После этого водитель, пытавшийся перестроиться, покрутил у виска, но на этом конфликт не был исчерпан. Из соседнего автомобиля неожиданно прогремели выстрелы, после чего машины рванула вперед.

На данный моменту далось выяснить, что автомобиль, из которого стреляли, зарегистрирован в Воронежской области. Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, задержали.

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