На КАД мужчина стрелял из-за попытки другого водителя перестроиться

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

На КАД сегодня вечером, 20 ноября, прозвучали выстрелы. Об этом сообщает 47news.

Известно, что поводом для стрельбы стала неприятная дорожная ситуация. Водитель попытался перестроиться в плотном потоке, но другая машина его не пропустила. Пассажирка принципиальной легковушки показала спешащему водителю неприличный жест. После этого водитель, пытавшийся перестроиться, покрутил у виска, но на этом конфликт не был исчерпан. Из соседнего автомобиля неожиданно прогремели выстрелы, после чего машины рванула вперед.

На данный моменту далось выяснить, что автомобиль, из которого стреляли, зарегистрирован в Воронежской области. Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, задержали.