Мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, задержали

Мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, задержали
Мужчина стрелял на Гороховой улице. Фото: "Яндекс панорамы"

Полиция задержала 39-летнего мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в центре Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.

14 ноября, в 5 утра, в полицию обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что на Гороховой улице, у дома № 51, у него и еще двоих граждан случилась словесная перепалка. Затем неизвестные не выдержали и напали на него. Горожанину повредили автомобиль. Кроме этого, в потерпевшего стреляли из черного «Мерседеса». Затем обидчики скрылись с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело.

19 ноября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, у дома 5 по переулку Крылова был задержан мужчина. Именно он мог из хулиганских побуждений из неустановленного травматического пистолета произвести восемь выстрелов в воздух и в сторону потерпевшего. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе.

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