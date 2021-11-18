Задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе

Задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

Задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

Вчера, 17 ноября, в Выборгском районе был задержан подозреваемый мужчина, который предположительно в разгаре конфликта за парковочное место попал петербуржцу в глаз из пневматического оружия.

Спустя два дня удалось обнаружить подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия. Как стало известно Gazeta.SPB, его задержали у дома 30 корпус 2 по проспекту Художников.

Как удалось установить, предположительно безработный 33-летнй петербуржец около 19:58 во дворе дома 7 по улице Ивана Фомина во время внезапного конфликта, возникшего из-за парковочного места, произвел несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в своего соперника. После произошедшего подозреваемый скрылся с места преступления на БМВ черного цвета.

Сегодня, 18 ноября, мужчина был помещен в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате выстрела петербуржец получил химический ожог роговицы, кожи, век и лица. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».