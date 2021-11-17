В результате конфликта за парковочное место петербуржцу выстрелили в глаз

В результате конфликта за парковочное место петербуржцу выстрелили в глаз
В результате конфликта за парковочное место петербуржцу выстрелили в глаз. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Петербурга в результате конфликта за парковочное место петербуржцу выстрелили в глаз из пневматики. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вчера, 16 ноября, было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из пневматики в жителя Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPB, выстреливший из аэрозольного пистолета в глаз гражданину 1993 года рождения скрылся с места происшествия и до сих пор не найден.

Вечером 15 ноября около 20 часов во дворе дома 7 на улице Ивана Фомина во время внезапного конфликта из-за парковочного места неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в своего соперника, после чего скрылся на БМВ черного цвета. В результате пострадавшему в Городской больнице №3 диагностировали химический ожог роговицы, кожи, век и лица.

Примет нарушителя и номеров его машины пострадавший не запомнил. С места происшествия были изъяты и просмотрены камеры, также было изъято два пластиковых предмета, похожих на гильзы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стали известны детали произошедшего в Василеостровском районе. В связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело, после чего выкинул останки в реку Смоленка.

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