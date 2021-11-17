Распилил лобзиком, распаковал по двум сумкам: стали известны подробности расчлененки на Смоленке

Конфликт между ближайшими родственниками случился давно на почве квартирного вопроса.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября по номеру «112» обратился сотрудник строительной компании. Он заявил, что при проведении работ по укреплению набережной реки Смоленки, обнаружил тележку. К ней была привязана синяя сумка в клетку, внутри которой находится расчленённое тело.

Через некоторое время правоохранители убедились, что внутри сумки-баула, действительно, находится туловище, руки и голова.

Оказалось, что 66-летний скончавшийся жил совсем неподалеку, на Новосмоленской набережной д.1.

Позднее был задержан подозреваемый. Им оказался родной сын погибшего. 35-летний мужчина работает мойщиком «Метрополитена». Выяснилось, что еще 13 ноября, в связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело. Ночью он вынес тело в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в реку Смоленку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. У мужчины изъяли охотничье ружье, одежду и смывы вещества бурого цвета.