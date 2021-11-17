Распилил лобзиком, распаковал по двум сумкам: стали известны подробности расчлененки на Смоленке

Распилил лобзиком, распаковал по двум сумкам: стали известны подробности расчлененки на Смоленке
Убийство могло произойти на Новосмоленской набережной,1. Фото: "Яндекс панорамы"
Конфликт между ближайшими родственниками случился давно на почве квартирного вопроса.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября по номеру «112» обратился сотрудник строительной компании. Он заявил, что при проведении работ по укреплению набережной реки Смоленки, обнаружил тележку. К ней была привязана синяя сумка в клетку, внутри которой находится расчленённое тело.
Через некоторое время правоохранители убедились, что внутри сумки-баула, действительно, находится туловище, руки и голова.
Оказалось, что 66-летний скончавшийся жил совсем неподалеку, на Новосмоленской набережной д.1.
Позднее был задержан подозреваемый. Им оказался родной сын погибшего. 35-летний мужчина работает мойщиком «Метрополитена». Выяснилось, что еще 13 ноября, в связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело. Ночью он вынес тело в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в реку Смоленку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. У мужчины изъяли охотничье ружье, одежду и смывы вещества бурого цвета.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину подозревают в убийстве и отчленении части тела соседки по даче.
новосмоленская набережная новости СПб происшествие убийство


 

Новости партнеров
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура врезалась в легковушку на перекрестке Приморского и Яхтенной
Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента
В ФРГ обеспокоены приостановкой сертификации «Северного потока — ...
В Ленобласти ковид-больными стали еще 424 человека
Следователи предъявили обвинение жителю Петербурга, расчленившему отца ...
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство
В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 84 человека
В Ленобласти мать рассказала полиции о половой жизни своей 15-летней дочери