В Ленобласти мужчину подозревают в убийстве и отчленении части тела соседки по даче

Погибшая и подозреваемый были соседями по даче. Фото: pixabay.com

Погибшая и подозреваемый были соседями по даче. Фото: pixabay.com

В Приозерском районе Ленинградской области задержали 64-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве соседки по даче.

Об этом сообщает Следственный комитет России по Ленобласти.

Труп 64-летней женщины, у которой отчленена часть тела, нашли в садоводстве «Клён» в поселке Орехово. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Через некоторое время, по «горячим следам», правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед по дачному участку и одногодка погибшей.

Согласно предварительным данным, дачники выпивали. Затем между ними развернулся конфликт, завершившийся ножевым ранением женщины. Однако этим дело не кончилось. Злоумышленник решил отчленить часть тела скончавшейся.

В данный момент подозреваемый задержан, вскоре ему предъявят обвинение. Следствие подготовило прошение в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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