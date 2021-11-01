На улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника

На улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника
Покушение на убийство произошло на улице Карпинского. Фото: "Яндекс панорамы"

В Калининском районе Петербурга в ходе совместного распития алкогольных напитков 37-летий мужчина нанес сантехнику ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.SPB.ru, 31 октября, глубокой ночью, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в доме по улице Карпинского, 38 ранен мужчина.

Оказалось, что пострадал 40-летний сантехник. Ему диагностировали проникающую колото-резанную рану левой половины груди, пневмо-гемоторакс слева, проникающую колото-резанную рану живота с повреждением большого сальника. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На месте происшествия был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летий безработный. Выяснилось, что мужчины выпивали, затем между ними произошел конфликт, в ходе которого пострадавшему было нанесено ранение. Полиция изъяла с места случившегося нож. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Шушар нанес ножевые сожительнице, прежде чем в него выстрелил полицейский.

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