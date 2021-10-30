Житель Шушар нанес ножевые сожительнице, прежде чем в него выстрелил полицейский

Сегодня вечером, в субботу, 30 октября на Пушкинской улице 49-летний житель Шушар дома нанес ножевые ранения своей сожительнице. Женщина госпитализирована в шоковую реанимацию, она в крайне тяжелом состоянии.

Сообщение о случившемся поступило в полицию, сотрудники правоохранительных органов приехали на место. Мужчина был на улице. Он стал угрожать полицейским ножом. Сотрудник полиции выстрелил первый раз в воздух. Второй — в ногу злоумышленника. В итоге. мужчина умер от потери крови после разрыва артерии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что злоумышленник ранее был судим за вымогательство и серию разбоев. Из тюрьмы он вышел год назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах случилось убийство. Это произошло в районе шести часов вечера на улице Школьной. Мужчине врачи скорой помощи делали непрямой массаж сердца.