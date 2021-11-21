Спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире в Петергофе

Ранним утром 21 ноября в Петродворцовом районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:24 мск. На Александровской улице, 22/17 в четырехкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 07:02 мск. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.