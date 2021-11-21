В Ленобласти рецидивист утопил в ванной коммуналки своего знакомого

Хозяин комнаты мог утопить своего нетрезвого гостя. Фото: pixabay.com

Хозяин комнаты мог утопить своего нетрезвого гостя. Фото: pixabay.com

Незадолго до трагедии мужчины вместе выпивали.

Об этом сообщает 21 ноября 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что происшествие случилось накануне в городе Кировск Ленинградской области в стенах коммунальной квартиры.

Примерно в полночь оперативникам сообщили о драке в коммуналке, расположенной в доме № 10 на Комсомольской улице. Когда полицейские прибыли, то выяснили, что 43-летний хозяин одной из комнат в ходе ссоры после совместного распития алкоголя утопил в ванной своего 45-летнего гостя.

Мужчину задержали и отправили в полицию. Его поместили в изолятор.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что задержанный уже привлекался к ответственности по статьям о грабёже и краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе задержали мужчину, который ударил ножом петербурженку и ее сына.