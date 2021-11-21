«У женщины кровь изо рта идет»: в Ленобласти произошло лобовое ДТП

&#171;У женщины кровь изо рта идет&#187;: в Ленобласти произошло лобовое ДТП
Серьезная авария произошла в Ленобласти. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
Недалеко от деревни в Раздольевском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили, как минимум, два человека.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, у деревни Борисово лоб в лоб столкнулись две легковушки.
В ходе аварии сильно пострадали мужчина и женщина, находящиеся в автомобиле «Форд». По словам очевидца происходящего мужчина остается зажат в машине, а женщина получила черепно-мозговую травму. Кроме того, у последней изо рта идет кровь.
Один из пользователей сети предположил, что, возможно, пострадавшая просто прикусила язык. Такая травма вовсе не представляет большой опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти в лобовом ДТП пострадали двое.

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