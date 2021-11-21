«У женщины кровь изо рта идет»: в Ленобласти произошло лобовое ДТП

Серьезная авария произошла в Ленобласти. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Серьезная авария произошла в Ленобласти. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Недалеко от деревни в Раздольевском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили, как минимум, два человека.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, у деревни Борисово лоб в лоб столкнулись две легковушки.

В ходе аварии сильно пострадали мужчина и женщина, находящиеся в автомобиле «Форд». По словам очевидца происходящего мужчина остается зажат в машине, а женщина получила черепно-мозговую травму. Кроме того, у последней изо рта идет кровь.

Один из пользователей сети предположил, что, возможно, пострадавшая просто прикусила язык. Такая травма вовсе не представляет большой опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти в лобовом ДТП пострадали двое.