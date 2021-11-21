В аэропорту Пулково в понедельник задержали три самолета

Сегодня, 21 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Краснодара и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Победа» до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 18:50, однако время вылета сдвинули до 19:30.

Также задерживают рейс до Краснодар. Самолет перевозчика «Азимут» должен был улететь в 19:30, но по факту ждать придется до 20:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Москвы, который обслуживает авиакомпания «ИрАэро». Вылет был назначен на 19:30, но его отложили до 20:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров.