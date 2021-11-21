Бывший епископ Чукотки стал жертвой ДТП в Ленобласти

Бывший епископ Чукотки стал жертвой ДТП в Ленобласти
Место ДТП. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (Сергей Дзюбан) получил смертельные травмы в ДТП на трассе в Ленобласти.

Как сообщает 47news, авария с летальным исходом произошла вечером 20 ноября. На автодороге Вологда — Новая Ладога столкнулись большегруз MAN и автомобиль Kia Sorento. Бывший архиерей РПЦ был на переднем пассажирском сидении внедорожника. Он скончался на месте ДТП.

Также в аварии погибли две женщины 48-ми и 72-х лет, ехавшие в одной машине с Дзюбаном. 41-летнего водителя грузовика забрали в больницу с ушибами и сломанной ногой.

В 2008 году епископ Диомид публично обвинил руководство РПЦ в ереси и сотрудничестве с «богоборческой властью». Архиерейский собор потребовал от священника покаяться перед Священным Синодом за раскольничество и отстранил его от управления епархией. Диомид отказался подчиняться собору и предал анафеме руководство РПЦ, в результате чего был лишен сана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти произошло лобовое ДТП, в результате которого травмы получили, как минимум, два человека.

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