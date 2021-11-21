Электричка сбила автомобиль у станции Громово в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, авария произошла сегодня вечером на железнодорожном переезде у станции Громово, расположенной в Громовском сельском поселении. Легковой автомобиль оказался на ж/д путях, когда к переезду подъезжал электропоезд. Избежать столкновения не удалось.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что машину отбросило метров на 10 после столкновения. У автомобиля повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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