Центр имени Гамалеи провел эксперимент по одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

Ограничений в одновременном использовании вакцин от коронавируса и от гриппа нет. Фото: pexels

Ограничений в одновременном использовании вакцин от коронавируса и от гриппа нет. Фото: pexels

В Центре имени Гамалеи сообщили итоги эксперимента по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса.

Замдиректора центра Денис Логунов рассказал, что эксперименты показали значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при введении вместе с антиковидной вакциной. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, между прививкой от коронавируса и от гриппа оптимально сделать двухнедельный перерыв, однако ограничений в одновременном использовании этих вакцин нет.

Эксперт отметил, что этот срок связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят через две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19.