В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19

Эти наработки будут применять, если эффективность реализуемых вакцин будет критическим образом снижаться. Фото: Pixabay

Эти наработки будут применять, если эффективность реализуемых вакцин будет критическим образом снижаться. Фото: Pixabay

В Центре имени Гамалеи произвели пробную партию новой вакцины от дельта-штамма коронавируса.

Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы разработали все вакцинные штаммы необходимые. И в частности, для «дельты» у нас полностью разработаны, созданы и — больше того — произведены в ограниченных условиях: аденовирус 26-го типа первый компонент и аденовирус 5-го типа второй компонент», — рассказал Логунов.

По его словам, эти наработки будут применять, если эффективность реализуемых вакцин будет критическим образом снижаться.

Он пояснил, что это могут сделать уже в ходе клинических исследований назальной вакцины от SARS-CoV-2, разработанной в центре.

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