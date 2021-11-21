В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19

В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19
Эти наработки будут применять, если эффективность реализуемых вакцин будет критическим образом снижаться. Фото: Pixabay

В Центре имени Гамалеи произвели пробную партию новой вакцины от дельта-штамма коронавируса.

Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы разработали все вакцинные штаммы необходимые. И в частности, для «дельты» у нас полностью разработаны, созданы и — больше того — произведены в ограниченных условиях: аденовирус 26-го типа первый компонент и аденовирус 5-го типа второй компонент», — рассказал Логунов.

По его словам, эти наработки будут применять, если эффективность реализуемых вакцин будет критическим образом снижаться.

Он пояснил, что это могут сделать уже в ходе клинических исследований назальной вакцины от SARS-CoV-2, разработанной в центре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт».

вакцина от дельта-штамма вакцина от коронавируса центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19
Мужчина, чье тело выпало из багажника при ДТП, был убит из мести
В Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт»
Актер из «Ворониных» Михаил Зубов скончался от коронавируса
Бывший епископ Чукотки стал жертвой ДТП в Ленобласти
Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
Прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля
В аэропорту Пулково в понедельник задержали три самолета