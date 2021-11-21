Ночью в аэропорту Пулково задержали три рейса

Сегодня ночью, 22 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Душанбе и Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Северную столицу в 00:05, однако время вылета сдвинули на 1:25.
Также задерживают до Душанбе. Самолет авиаперевозчика «Сомон эйр» должен был улететь в 0:30, но рейс задержали на три с половиной часа. Он отправится в 4:00.
Кроме того, из Петербурга с задержкой вылетит рейс до Шарм-эль-Шейха, который обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Вылет был назначен на 3:05, но его отложили до 3:40.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров.