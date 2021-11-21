Рейтинг по уровню зарплат в России возглавила Чукотка

Рейтинг по зарплатам возглавила Чукотка, где более 46% работников получают 100 тысяч рублей и больше. Фото: pixabay

Рейтинг по зарплатам возглавила Чукотка, где более 46% работников получают 100 тысяч рублей и больше. Фото: pixabay

Лидерами по уровню заработной платы в России в этом году стали Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

По данным исследования РИА Новости, только в пяти российских регионах доля высокооплачиваемых работников превышает 25%. Как и прежде, в лидерах по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы.

Рейтинг по зарплатам возглавила Чукотка, где более 46% работников получают 100 тысяч рублей и больше. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где за такую зарплату работают 40,5% работников. Тройку замкнула Магаданская область с показателем 32,1%. В пятерку также попали Ненецкий автономный округ и Москва, в которых насчитывается порядка 30% работников с высокой зарплатой.

Последней в этом рейтинге стала Калмыкия — 1,2%. Перед ней идут Мордовия (1,2%), Дагестан (1,3%), Ингушетия (1,3%), Ивановская область (1,3%) и Чечня (1,3%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарплатные ожидание петербурженок оказались ниже, чем у мужчин.