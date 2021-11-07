Зарплатные ожидание петербурженок оказались ниже, чем у мужчин

Зарплатные ожидание петербурженок оказались ниже, чем у мужчин
Женщины оценивают свой труд ниже, чем мужчины. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Показатели практически не изменились с прошлого года.

Петербурженки чаще ожидают получать зарплату ниже, чем мужчины. К таким выводам пришел сервис по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие женщины и мужчины из Москвы и Санкт-Петербурга. Разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в столице составляет 6%, а в Северной столице – 8%. Мужчины в среднем надеются зарабатывать на 5-10 тысяч рублей больше, чем женщины.

На примерно ожинаковую оплату труда рассчитывают представители таких профессий, как риелторы (120 тыс. руб.), проектировщики (90 тыс. руб.), PR-менеджеры (80 тыс. руб.) и другие.

Что касается бизнес-аналитиков и программистов «1С», то наблюдается значительный разрыв – мужчины оценивают себя выше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, что приятных в общении коллег ценят больше, чем профессионалов.

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