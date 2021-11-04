Ученые выяснили, что приятных в общении коллег ценят больше, чем профессионалов

Ученые выяснили, что приятных в общении коллег ценят больше, чем профессионалов
Профессионалы, которые умеют расположить к себе собеседника, были более востребованы у коллег. Фото: pixabay

Американские исследователи выяснили, что в коллектив охотнее берут приятных в общении коллег, а не компетентных специалистов.

Исследование провели ученые Бингемтонского университета штата Нью-Йорк. Участие в эксперименте приняла группа студентов. В начале семестра их распределили по группам для работы над проектами, а в конце магистрантов попросили самостоятельно разбиться по командам. Они должны были объяснить, почему взяли в коллектив того или иного человека, пишет Journal of Management.

Результаты работы показали, что профессионалы, которые умеют расположить к себе собеседника, были более востребованы у коллег, чем те, кто демонстрировал компетентность в вызывающей форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые изучили реакции человеческого тела на взаимную симпатию.

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