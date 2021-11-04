Ученые изучили реакции человеческого тела на взаимную симпатию

Ученые из Нидерландов исследовали физиологические реакции тела на взаимную симпатию людей. Фото: pixabay.com

Ученые из Нидерландов исследовали физиологические реакции тела на взаимную симпатию людей. Фото: pixabay.com

Синхронное потоотделение говорит о том, что между людьми возникла взаимная симпатия.

Исследователи из Нидерландов рассмотрели физиологические реакции тела на взаимную симпатию людей. Результаты опыта были опубликованы в журнале «Nature Human Behaviour».

Ученые Лейденского университета осуществили эксперимент, в котором поучаствовали 140 человек. Возраст людей составлял от 18 до 37 лет. При этом, добровольцы ранее знакомы не были.

Исследование предполагало свидания мужчин и женщин в слепую. За три секунды нужно было составить первое впечатление о своем собеседнике. В конце рандеву необходимо было принять решение о следующей встрече.

Деятели науки, во время свиданий участников, рассмотрели движения их глаз, частоту сердечных сокращений, мимику и иные реакции организма.

В результате стало ясно, что при желании отправиться на следующее свидание, у добровольцев возникала физиологическая синхронность.

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