Ученые: мужчины переживают расставания острее женщин

Ученые: мужчины переживают расставания острее женщин
Несмотря на распространенное мнение, мужчины тоже переживают из-за сложностей в отношениях. Фото: pixabay

Мужчины склонны больнее воспринимать разрыв отношений, чем женщины. К такому выводу пришли ученые из Ланкастерского университета в Великобритании.

Специалисты проанализировали анкеты более 184 тыс. человек. Первоначальная цель исследования состояла в выявлении частых проблем в отношениях, с которыми люди никогда не обратятся к психологу.

Согласно исследованию в журнале «American Journal of Psychiatry», проблемы с коммуникацией между партнерами стала самой распространенной проблемой. Также выяснилось, что мужчины намного чаще испытывают боль от «разбитого сердца», чем женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему некоторым людям свойственно уходить от возлюбленных тихо, а другим – закатывать внезапный скандал? Такое поведение, считают астрологи, обусловлено влиянием звезд на представителей тех или иных знаков зодиака.

исследование отношения психология


 

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