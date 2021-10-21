Громкий скандал или тихий уход? Как разводятся представители разных знаков зодиака

Астрологи убеждены, что звезды влияют на то, как люди предпочитают разрывать с кем-либо отношения.

Почему некоторым людям свойственно уходить от возлюбленных тихо, а другим – закатывать внезапный скандал? Такое поведение, считают астрологи, обусловлено влиянием звезд на представителей тех или иных знаков зодиака. Сегодня мы поговорим о том, кому свойственно беречь свои отношения как можно дольше, а кому – громко хлопать дверью и никогда не возвращаться.

Овен

Скандалисты Овны могут внезапно рассориться со своей второй половинкой и подать на развод. Они не любят долгих объяснений и не приемлют отказов. Готовьтесь к тому, что если уж Овен решил уйти, он это сделает любой целой. При этом представитель знака зодиака может вдруг одуматься и вернуться – и так несколько раз.

Телец

Тельцы отличаются терпеливостью, поэтому обиды они копят годами. Им не нравится разводиться, так как вторую половинку они считаются чуть ли не своей собственностью. Если уж расставание неизбежно, то Тельцы готовы долго и скрупулёзно делить имущество.

Близнецы

Близнецы, в отличие от Овнов, всегда говорят о том, что их не устраивает. Подобные разговоры могут происходить слишком часто – настолько, что партнеру самому захочется побыстрее расстаться.

Рак

Раки оттягивают развод всеми возможными способами, потому что для них расставания сопряжены с болью и неудобствами. Если им становится невыносимо в отношениях, то представители знака зодиака предпочитают уйти тихо, навсегда вычеркнув из своей жизни бывшего партнера.

Лев

Львы довольно часто становятся инициаторами расставания. Они любят публичность, поэтому непременно поделятся всеми подробностями развода в социальных сетях. При этом Львы всегда готовы поддержать бывшего партнера и даже остаться с ним друзьями.

Дева

Девы изводят своего партнера на протяжении всей совместной жизни, а когда доведут его до ручки – разводятся. Им нравится расставаться без скандалов и договариваться о разделе имущества без судов.

Весы

Представитель знака зодиака любит красоту во всем, поэтому расстается он тоже красиво. Правда, велика вероятность, что Весы просто исчезнут из вашей жизни. Подобное решение обычно вынашивается долго, а когда шаг сделан – вряд ли можно будет что-то исправить.

Скорпион

Разводиться со Скорпионами никому не пожелаешь – это всегда скандалы, конфликты по поводу и без, деление имущества и детей. Представитель знака зодиака готов мстить и за предательство, и за несбывшиеся надежды.

Стрелец

Стрельцы предпочитают разводиться тепло. Вернуть или переубедить их не получится, зато всегда можно остаться друзьями. Они готовы выслушивать бывшего партнера и приходить к нему на помощь.

Козерог

Козероги редко разводятся, так как тщательно выбирают партнера. Если они все-таки ошибаются в своем выборе, это заставляет их чувствовать себя обманутыми. Они мстят разочаровавшему их партнеру и бросают его.

Водолей

Представители знака зодиака обязательно расскажут, почему решили развестись — не только своему партнеру, но и всему ближайшему окружению. Этот опыт они пронесут через всю жизнь и сделают много выводов.

Рыбы

Даже если Рыбы сами захотели расстаться, они будут много страдать и плакать. Драма закончится ровно в тот момент, когда дело коснется раздела имуществf – тут им будет не до слез.

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