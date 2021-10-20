Вам грозит порча: пять знаков зодиака, подверженных проклятиям

Астрологи полагают, что некоторые черты характера делают людей уязвимыми перед колдовством.

Несмотря на отсутствие убедительных доказательств того, что сглазы и порча действительно существуют, многих продолжают верить, что наша жизнь может измениться из-за негативного воздействия других. Астрологи, поддерживающие такой взгляд на мир, добавляют: есть знаки зодиака, которые подвержены проклятиям больше остальных. Все дело в наборе их личных качеств, пишет «Лиза». Давайте узнаем, находитесь ли вы в группе риска?

Козерог

Довольно часто от порч страдают именно представители этого знака зодиака. Они становятся жертвами сглазов из-за неуверенности в себе. Другие люди, замечая их уязвимое место, желают воздействовать на них и делают это успешно. Также Козероги довольно легко влюбляются – именно поэтому на них легко сделать любовный приворот или порчу, от которых им будет непросто избавиться в будущем.

Близнецы

Представители знака зодиака отлично ладят с людьми и всегда находятся в центре внимания. Порой они сами не замечают, как привлекают к себе слишком много энергетических вампиров. Они, словно паразиты, питаются энергией Близнецов. Представителям знака зодиака стоит внимательнее относиться к выбору ближайшего окружения.

Рыбы

Рыбы во многом хороши, но их слабое место – это внушаемость и доверчивость. Представители знака зодиака легко попадают под влияние манипуляторов. Из-за своей нестабильности Рыбы – приятная добыча для злого мага. Астрологи также добавляют, представители знака зодиака и сами могли бы колдовать – у них для этого есть все необходимые качества.

Рак

Представители знака зодиака любят получать новый опыт. Они любознательны и находятся в вечном поиске интересных хобби. Однажды Рыбы могут увлечься черной магией и случайно нанести вред себе.

Скорпион

Скорпионы скептически относятся к магии, поэтому не верят ни в сглазы, ни в привороты. Они готовы делиться своим взглядом на мир в довольно резкой форме, чем ненароком могут обидеть человека, практикующего колдовство. Как итог: Скорпион не заметит, как сам станет жертвой негативного воздействия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астрологи рассказали о причинах смерти представителей разных знаков зодиака.