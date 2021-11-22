В Невском районе неизвестный напал на мужчину, который направлялся в гости

В Невском районе неизвестный напал на мужчину, который направлялся в гости. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе неизвестный напал на мужчину, который направлялся в гости. Фото: "Яндекс.Карты"

Вчера, 21 ноября, в невском районе Петербурга неизвестный подкараулил мужчину у лифта и сильно избил, после чего по угрозой ножа вырвал сумку и скрылся.

На Шлиссельбургском проспекте петербуржец остался без свидания и без сумки с деньгами. Как стало известно Gazeta.SPB, вчера мужчина договорился с малознакомой гражданкой встретиться и провести вместе время. В результате по прибытию на место мужчина был избит.

Со слов пострадавшего было установлено, что встреча была назначена на 17:00. Мужчина выходил из лифта, когда на него напал неизвестный. Завязалась драка, которая после перешла на улицу. В итоге, нападавший под угрозой ножа выхватил сумку у пострадавшего и убежал в сторону Советского проспекта. В сумке находилось 8 000 рублей.

У пострадавшего было диагностировано ножевое ранение спинки носа и ладонной поверхности левой кисти.

Сегодня, 22 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга произошел еще один инцидент, в результате которого мужчину пришлось госпитализировать. Позднее врачи диагностировали потерпевшему проникающее колото-резаное ранение передней поверхности правой половины грудной клетки.