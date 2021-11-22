Нож и майка в крови: на Подвойского женщина вонзила в сожителя нож

Нож и майка в крови: на Подвойского женщина вонзила в сожителя нож
Ножевое ранение мужчина получил в квартире на Подвойского. Фото: "Яндекс панорамы"
В Невском районе Петербурга произошел неприятный инцидент, в результате которого мужчину пришлось госпитализировать.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 ноября, вечером, поступило сообщение, что по улице Подвойского, в доме №15, ножевое ранение.
Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что 32-летняя женщина во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в плечо своего 30-летнего сожителя. Позднее врачи диагностировали потерпевшему проникающее колото-резаное ранение передней поверхности правой половины грудной клетки. Мужчина в тяжелом состоянии.
Подозреваемая задержана. Полиция изъяла нож, майку с пятнами крови и смывы бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца пырнули ножом в съемной квартире на Муринской дороге.
новости СПб ножевое ранение происшествие улица Подвойского


 

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