Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти

Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти
Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти. Фото: pixabay.com

Российские производители сладостей начали информировать, что есть вероятность увеличения цены на сладости перед Новым годом.

Изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции с 1 декабря от 5% до 20%. О росте цен также упомянули «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов». Об этом рассказали «Известия».

У повышения цены на сладости есть объяснение. По словам производителей, дело в увеличении цен на ингредиенты и упаковку. В компании «Акконда» сослались на увеличение стоимости сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Сотрудники компании утверждают, что для стабильной поставки товаров увеличение цен просто необходимо.

В торговых сетях иное мнение на этот счет.

«Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом, Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка», — отметили в сети магазинов «Верный».

По словам Минсельхоза, подорожание сладостей затрагивает только отдельные компании. В ведомстве подчеркнули, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек, поэтому производители предотвращают резкий рост цен на продукцию, оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за октябрь средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм, что стало достижением исторического максимума.

Новый год повышение цен Россия сладости спрос\


 

Новости партнеров
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти
На Спасском переулке иностранец сбил 10-летнего мальчика
У неработающей автоледи в Гатчине угнали «БМВ»
В Выборге мужчина ударил ножом своего знакомого и сам позвонил в 112
В Кировском районе мужчина из охотничьего ружья прострелил своему гостю стопу
У метро «Девяткино» мужчину избили двое до полусмерти
В Адмиралтейском районе сбили четвероклассника, перебегавшего дорогу
В гостях у одноклассника: в Приморском районе мальчика домогался неизвестный