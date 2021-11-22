Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти

Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти. Фото: pixabay.com

Перед Новым годом цены на сладости могут заметно вырасти. Фото: pixabay.com

Российские производители сладостей начали информировать, что есть вероятность увеличения цены на сладости перед Новым годом.

Изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции с 1 декабря от 5% до 20%. О росте цен также упомянули «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов». Об этом рассказали «Известия».

У повышения цены на сладости есть объяснение. По словам производителей, дело в увеличении цен на ингредиенты и упаковку. В компании «Акконда» сослались на увеличение стоимости сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Сотрудники компании утверждают, что для стабильной поставки товаров увеличение цен просто необходимо.

В торговых сетях иное мнение на этот счет.

«Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом, Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка», — отметили в сети магазинов «Верный».

По словам Минсельхоза, подорожание сладостей затрагивает только отдельные компании. В ведомстве подчеркнули, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек, поэтому производители предотвращают резкий рост цен на продукцию, оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за октябрь средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм, что стало достижением исторического максимума.